HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Bungkam soal Penggeledahan Apartemen Mewahnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:51 WIB
Firli Bahuri Bungkam soal Penggeledahan Apartemen Mewahnya
Firli Bahuri (Foto: Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Beredar informasi apartemen mewah milik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri di kawasan Jakarta Selatan digeledah petugas dari Polda Metro Jaya, Selasa (5/12/2023).

Saat dikonfirmasi terkait informasi penggeledahan itu, Firli Bahuri hanya melemparkan senyuman hingga melambaikan tangan.

“Terima kasih ya, terima kasih,” kata Firli Bahuri usai menjalani klarifikasi di Gedung Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sebagai informasi, apartemen milik Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri di kawasan Apartemen Essence, Jalan Darmawangsa X, nomor 86, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dikabarkan digeledah Polda Metro Jaya.

Saat ini, di lokasi terpantau mobil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di parkiran apartemen mewah tersebut. Sementara itu, terlilhat pula mobil Elf berwarna abu-abu hitam bertuliskan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mejeng di pelataran parkiran apartemen. Namun, tak tampak anggota polisi yang berada di sekitar mobil tersebut.

Adapun suasana depan pintu apartemen dijaga satpam, yang mana setiap kendaraan yang hendak masuk ke apartemen tersebut harus diperiksa dahulu. Selain itu, pengendara yang hendak masuk pun bakal ditanyai tujuannya datang ke apartemen tersebut.

Halaman:
1 2
      
