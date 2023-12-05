Tegaskan Netral, KSAL: Kami Tidak Pernah Ikut Politik Praktis

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan pihaknya akan selalu menjaga netralitas dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Ali usai memimpin upacara Peringatan Hari Armada RI, Selasa (5/12/2023) di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara.

"Masalah netralitas saya rasa AL dari dulu terkenal masalah netral ya. Dari dulu Anda ikuti sejarah dari zaman revolusi, zaman reformasi, TNI AL selalu sibuk tidak mengurusi masalah politik praktis, sibuk meningkatkan profesionalisme," ujar Ali.

Berbagai program latihan yang dilakukan TNI AL, dikatakan Ali, sebagai bukti bahwa para prajurit tidak pernah terlibat dalam politik praktis untuk mendukung partai politik ataupun Capres-Cawapres tertentu dalam Pilpres 2024.

"Makanya dalam beberapa bulan terkahir ini saya latihan, latihan, latihan terus, jadi fokus pada tugas pokok dan tugas tambahan yang kita emban," kata dia.

Ali meyakini netralitas dan profesionalisme TNI AL tidak dapat diganggu gugat dan tidak akan memiliki konflik kepentingan.

"Kita profesionalisme yang utama, kita adalah tentara rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Untuk kita tetap netral. Saya rasa kalian tahulah ya netralitas AL seperti apa. Tidak perlu saya sampaikan paling kalian sudah tahu," tutur Ali.