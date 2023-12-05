Warga dan Relawan Dukung Aiman, Jaga Keberlangsungan Demokrasi

JAKARTA - Dukungan Terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono terus mengalir. Salah satu warga, Nara mengungkap dukungannya kepada Aiman demi keberlangsungan demokrasi.

"Ya karena kami datang ke sini untuk memberikan support untuk Mas Aiman untuk demokrasi yang lebih baik," kata Nara di media center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

BACA JUGA: Tim Hukum Ungkap Alasan Aiman Batal Hadir Pemanggilan Polda Metro Pekan Lalu

Senada dengan Ketua Ganjarian Spartan DKI Anggiat Tobing, bahkan untuk mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia pihaknya tentu akan siap membawa massa yang jauh lebih banyak dibandingkan hari ini.

"Di samping sudah terdaftar 1.000 pengacara kami kirim 7 pengacara kalau diperlukan kami akan siap, tapi paling jelas ini adalah bentuk ketidak nyamanan kami terhadap dugaan pembungkaman demokrasi. Kami non partai tapi kami support kejujuran dan jujur adil terhadap pemilu," ucap Tobing.

Dirinya sangat menyangkan kasus ini menimpa Aiman, sebab sangat disayangkan proses demokrasi di negara ini justru diciderai oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

"Jadi begitu kita lihat ada indikasi keberpihakan oleh aparat patut diduga ini sangat disayangkan dan kita akan terus bersuara dukung Bung Aiman dan tim advokat di sini bila diperlukan massa lebih banyak kami akan kirim lebih banyak Sangat komit," katanya.

"Kami cinta demokrasi kami cinta keadilan kami cinta polri karena polri bukan milik golongan bukan milik tertentu tapi polri milik masyarakat dan jelas gaji meraka dari masyarakat jadi jangan ada lagi institusi berpihak pada kelompok kelompok tertentu," sambungnya.