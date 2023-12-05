Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI AL Akan Beli Kapal Selam Siluman Canggih Buatan Eropa

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:26 WIB
TNI AL Akan Beli Kapal Selam Siluman Canggih Buatan Eropa
TNI AL Akan Beli Kapal Selam/navalgroup
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berencana untuk mengadakan kapal selam buatan Eropa sesuai dengan spesifikasi tertentu. Meskipun demikian pilihan kapal selam tersebut nantinya akan diputuskan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

Hal tersebut disampaikan Ali usai memimpin upacara Peringatan Hari Armada RI, Selasa (5/12/2023) di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara.

"Kemudian kapal selam, kapal selam ini masih menjadi beberapa pilihan yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan tentunya,”ujar Ali.

“Tapi kita memberikan beberapa masukan terkait kapal selam ini, rata-rata sih dari Eropa yang cukup bagus ini masih menjadi perbincangan dan pembahasan di Kementerian Pertahanan,"sambung Ali.

Ali berharap, dengan semakin modern alutsista TNI AL dapat semakin meningkatkan kemampuan prajurit dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dia menjelaskan, terkait sejumlah spesifikasi yang dibutuhkan agar kapal selam yang nantinya dibeli menggunakan pinjaman tersebut dapat berfungsi optimal sesuai dengan karakteristik wilayah perairan Indonesia.

"Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat minimal 2024 sudah bisa kontrak itu harapan kita untuk kapal selam,”ujarnya.

Kapal selam kita butuh yang kemampuannya tentunya senyap, kemudian tahan lama artinya endurance-nya ketahanan menyelamnya lebih lama.Nah itu yang kita inginkan ini ada beberapa pilihan kapal selam dan itu semua masuk dlm kriteria spek yang kita ajukan ke Kementerian Pertahanan," pungkasnya.

