HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi di Kemenkumham

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:27 WIB
KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi di Kemenkumham
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (5/12/2023).

Berdasarkan informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan para dua tersangka saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

“Hari ini tim penyidik KPK memanggil 2 orang tersangka (pengacara dan swasta) untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. informasi yang kami terima, keduanya telah hadir dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK,” kata Ali kepada wartawan.

Namun, Ali belum menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan yang dilakukan terhadap dua tersangka yang diketahui merupakan asisten pribadi Wamenkumham Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara.

“Perkembangan akan disampaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (4/12/2023). Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi atas berkas perkara tersangka lain di kasus tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan Eddy Hiariej dicecar terkait peran dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dan gratifikasi itu. Salah satunya, mengenai pengurusan administrasi hukum umum tanpa aturan.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain pengetahuannya terkait dengan peran dari para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini, dalam upaya penyelesaian pengurusan Administrasi Hukum Umum Di Kumham oleh PT CLM yang diduga tanpa melalui aturan semestinya,” kata Ali kepada wartawan.

