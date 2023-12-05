Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Loka Bina Karya Balikpapan, Ganjar Pastikan Replikasi Kebijakan di Jateng

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:59 WIB
Kunjungi Loka Bina Karya Balikpapan, Ganjar Pastikan Replikasi Kebijakan di Jateng
A
A
A

BALIKPAPAN - Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo memastikan dirinya akan mereplikasi atau mengulang kembali kebijakannya terhadap kelompok disabilitas di Jawa Tengah kepada seluruh Indonesia, jika terpilih menjadi Presiden. Ganjar mengatakan hal tersebut saat menemui kelompok disabilitas yang tengah dilatih di Loka Bina Karya Balikpapan, Kalimantan Timur.

Capres yang juga diusung oleh Partai Perindo tersebut mengatakan problem dari kelompok difabel adalah akses kesempatan pendidikan maupun pekerjaan yang setara. Untuk itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan programnya sebagai Gubernur dinilai berhasil menyetarakan kesempatan bagi kelompok disabilitas dengan masyarakat lainnya.

"Aturan sudah ada, tinggal kita menepati mereka, mereka butuh suara soal itu," ujar Ganjar di lokasi, Selasa (5/12/2023).

"Maka, saya akan Replikasi pengalaman mengajak mereka dalam Musrenbang. Dan Mereka lah orang yang pertama, kelompok yang pertama, untuk mereka bisa menyampaikan pendapatnya, agar pengambil keputusan selalu berorientasi pada kebutuhan khusus mereka," sambung Ganjar.

Dia mengatakan, keluhan-keluhan masyarakat disabilitas di Balikpapan pun tak ada ubahnya dengan kelompok-kelompok yang dirinya temui selama kampanye berkeliling Nusantara.

"Sederhana sekali ternyata apa yang menjadi permintaan mereka, 'pak kesempatan akses pendidikan saya tolong coba dipenuhi dong pak'. 'Kesempatan saya untuk bisa bekerja dengan presentasi tertentu yang ada di PNS, di pemerintahan maupun di perusahaan, ditepati dong pak," tutur Ganjar.

Sekadar informasi, saat Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) setiap tanggal 3 Desember, Ganjar Pranowo menginginkan disabilitas mendapatkan akses serupa dengan warga lainnya. Agar sikap diskriminatif bisa dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement