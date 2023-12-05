Kunjungi Loka Bina Karya Balikpapan, Ganjar Pastikan Replikasi Kebijakan di Jateng

BALIKPAPAN - Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo memastikan dirinya akan mereplikasi atau mengulang kembali kebijakannya terhadap kelompok disabilitas di Jawa Tengah kepada seluruh Indonesia, jika terpilih menjadi Presiden. Ganjar mengatakan hal tersebut saat menemui kelompok disabilitas yang tengah dilatih di Loka Bina Karya Balikpapan, Kalimantan Timur.

Capres yang juga diusung oleh Partai Perindo tersebut mengatakan problem dari kelompok difabel adalah akses kesempatan pendidikan maupun pekerjaan yang setara. Untuk itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan programnya sebagai Gubernur dinilai berhasil menyetarakan kesempatan bagi kelompok disabilitas dengan masyarakat lainnya.

"Aturan sudah ada, tinggal kita menepati mereka, mereka butuh suara soal itu," ujar Ganjar di lokasi, Selasa (5/12/2023).

"Maka, saya akan Replikasi pengalaman mengajak mereka dalam Musrenbang. Dan Mereka lah orang yang pertama, kelompok yang pertama, untuk mereka bisa menyampaikan pendapatnya, agar pengambil keputusan selalu berorientasi pada kebutuhan khusus mereka," sambung Ganjar.

Dia mengatakan, keluhan-keluhan masyarakat disabilitas di Balikpapan pun tak ada ubahnya dengan kelompok-kelompok yang dirinya temui selama kampanye berkeliling Nusantara.

"Sederhana sekali ternyata apa yang menjadi permintaan mereka, 'pak kesempatan akses pendidikan saya tolong coba dipenuhi dong pak'. 'Kesempatan saya untuk bisa bekerja dengan presentasi tertentu yang ada di PNS, di pemerintahan maupun di perusahaan, ditepati dong pak," tutur Ganjar.

Sekadar informasi, saat Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) setiap tanggal 3 Desember, Ganjar Pranowo menginginkan disabilitas mendapatkan akses serupa dengan warga lainnya. Agar sikap diskriminatif bisa dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat.