INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Loka Bina Karya Balikpapan, Ganjar Pastikan Kemudahan Pendidikan untuk Disabilitas

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:35 WIB
Kunjungi Loka Bina Karya Balikpapan, Ganjar Pastikan Kemudahan Pendidikan untuk Disabilitas
A
A
A

BALIKPAPAN - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, akses pendidikan sangat penting didapatkan bagi semua kalangan, tak terkecuali dengan kelompok disabilitas.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat bertemu kelompok disabilitas yang ada di Loka Bina Karya Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

Pada pertemuan itu, Ganjar mendapatkan keluhan dari seorang penyandang disablitas bernama Umar Fauzan. Dia mempertanyakan perihal akses pendidikan bagi penyandang disabilitas yang belum merata di setiap provinsi.

“Terutama berkenaan dengan kami disabilitas yang mungkin kebijakan hanya sampai di kota besar. Semisalnya mengenyam pendidikan, karena ini akan berkaitan dengan SDM, kalo di kota besar teman-teman disabilitas bisa akses pendidikannya sampai ke S2 dan S3, ini perlu kepedulian dari pemerintah,” kata Umar.

Umar lantas bertanya kepada Ganjar, bilamana terpilih menjadi Presiden apakah akan memberikan akses pendidikan yang merata bagi para disabilitas dan bukan sekedar di kota besar saja.

“Ingin saya pertanyakan, apa kebijakan kalo jadi RI 1 (Presiden)? Seperti memberikan akses pendidikan dan dirasakan sampai ke daerah?,” tanya Umar.

Mendapatkan pertanyaan itu, Ganjar mengatakan, sejatinya aturan bagi para disabilitas untuk mendapatkan askes yang merata sudah ada. Tinggal bagaimana melaksanakan aturan itu secara baik dan benar.

“Kalo anak-anak ini dia punya prestasi bagus, dia bisa sampai S3, tidak peduli apakau dia selama ini yang mengikuti jalan jalur biasa atau berkebutuhan khusus, karena negara memberikan jaminan itu tudak pandang bulu. Maka tugasnya adalah mendorong mereka,” ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
