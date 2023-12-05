Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Courtesy Call dengan Panglima, Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri Amankan Pemilu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:37 WIB
Courtesy Call dengan Panglima, Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri Amankan Pemilu
Kapolri dan Panglima TNI (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Jajaran TNI dan Polri terus berkomitmen memperkuat sinergisitas mengawal pelaksanaan Pemilu agar berjalan aman, lancar, dan damai. Kedua institusi itu juga memastikan kegiatan Pemilu berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diatur.

Demikian ditegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menerima kunjungan atau Courtesy Call, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

"Saat ini kita dihadapkan dengan berbagai macam tugas. Yang pertama bagaimana mengawal agar pemilu berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Beberapa hal juga kita bicarakan misalnya ditengah isu ketidaknetralan. Namun di sisi lain kami juga harus turun ke lapangan karena untuk memastikan kegiatan tahapan Pemilu," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga memastikan pelaksanaan kampanye sampai dengan kegiatan di TPS, pengawalan rekapitulasi surat suara. Termasuk menghadapi sengketa semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai. Meskipun dalam pesta demokrasi terjadi perbedaan pendapat atau pilihan.

"Tugas kami bagaimana mengawal agar demokrasi dapat berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Hal lain yang menjadi perhatian TNI dan Polri adalah menghadapi berbagai macam pekerjaan rumah terkait bencana alam.

Belakangan ini kata Sigit, bencana terjadi di sejumlah daerah sehingga TNI dan Polri turun ke bawah membantu masyarakat yang terdampak bencana.

"Kita akan bergerak cepat ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana. TNI-Polri, hadir sebagai representasi negara dan itu juga tadi kita diskusikan," tutur mantan Kapolda Banten itu.

