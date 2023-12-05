Kehadiran Alam Ganjar ke Gowa Diharapkan Bantu Naikkan Elektabilitas Sang Ayah di Pilpres 2024

GOWA - Hari kelima kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Alam Ganjar melakukan silaturahmi ke keluarga Kerajaan Gowa, Makkasar, Sulawesi Selatan, Selasa (5/12/2023).

"Senang sekali tadi juga disambut snagat hangat oleh keluarga Kerajaan Gowa. Kami membahas kebudayaan bagaimana anak-anak muda tetap tertarik kepada budaya lokal dan juga melestarikan apa yang ada di daerah masing-masing,"katanya.

Usai bersilaturahmi dirinya beranjak untuk mengunjungi Museum Balla Lompoa di Jl. K. H. Wahid Hasyim No.39, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Makkasar, Sulawesi Selatan.

Kedatangan Alam pun lantas disambut hangat oleh warga lokal dan anak-anak Makassar. Salah satunya, Aisyah (42) yang mengaku terkesan dengan kedatangan putra capres Ganjar Pranowo nomor urut 3 itu.

"Kami sangat terkesan banget dengan kedatangan beliau, dan Kami sangat senang kedatangan tamu dari anak dari calon presiden kita nomor urut 3,"ucapnya.

Dia pun mengaku bahwa Alam merupakan sosok yang terkenal ramah dan sopan. Aisyah berharap Alam dapat ikut membantu meningkatkan pariwisata di Makassar.

"Sopan, ramah, pokoknya enak banget nemenin alam ngobrol santai tapi juga suka bercandaan. Semoga kedatangan beliau bisa dan membawa turis-turis sampai ke sini, meningkatkan pariwisata kami di Makassar,"katanya.