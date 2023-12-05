Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kehadiran Alam Ganjar ke Gowa Diharapkan Bantu Naikkan Elektabilitas Sang Ayah di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:43 WIB
Kehadiran Alam Ganjar ke Gowa Diharapkan Bantu Naikkan Elektabilitas Sang Ayah di Pilpres 2024
A
A
A

GOWA - Hari kelima kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Alam Ganjar melakukan silaturahmi ke keluarga Kerajaan Gowa, Makkasar, Sulawesi Selatan, Selasa (5/12/2023).

"Senang sekali tadi juga disambut snagat hangat oleh keluarga Kerajaan Gowa. Kami membahas kebudayaan bagaimana anak-anak muda tetap tertarik kepada budaya lokal dan juga melestarikan apa yang ada di daerah masing-masing,"katanya.

Usai bersilaturahmi dirinya beranjak untuk mengunjungi Museum Balla Lompoa di Jl. K. H. Wahid Hasyim No.39, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Makkasar, Sulawesi Selatan.

Kedatangan Alam pun lantas disambut hangat oleh warga lokal dan anak-anak Makassar. Salah satunya, Aisyah (42) yang mengaku terkesan dengan kedatangan putra capres Ganjar Pranowo nomor urut 3 itu.

"Kami sangat terkesan banget dengan kedatangan beliau, dan Kami sangat senang kedatangan tamu dari anak dari calon presiden kita nomor urut 3,"ucapnya.

Dia pun mengaku bahwa Alam merupakan sosok yang terkenal ramah dan sopan. Aisyah berharap Alam dapat ikut membantu meningkatkan pariwisata di Makassar.

"Sopan, ramah, pokoknya enak banget nemenin alam ngobrol santai tapi juga suka bercandaan. Semoga kedatangan beliau bisa dan membawa turis-turis sampai ke sini, meningkatkan pariwisata kami di Makassar,"katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement