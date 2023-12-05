Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Peminat, Perindo Bakal Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 500 Wilayah se-Indonesia

Isty Maulidya , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:36 WIB
Banyak Peminat, Perindo Bakal Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 500 Wilayah se-Indonesia
A
A
A

TANGERANG - Program pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar oleh Partai Perindo rupanya mengundang antusiasme warga di RT 04 RW 03, kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023). Lebih dari 100 warga memadati lokasi pemeriksaan kesehatan yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Berobat gratis, periksa kesehatan gratis, pasar murah itu kan bagian dari pelayanan kepada masyarakat kecil, membantu mereka yang sulit untuk menggunakan fasilitas kesehatan dan juga memberikan subsidi pada bahan pokok," ujar Hary Tanoe.

Besarnya antusiasme masyarakat, membuat Perindo berencana akan melanjutkannya program tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya ada 400 hingga 500 wilayah yang saat ini sudah dipetakan untuk lokasi pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar murah.

"Jadi kita sudah putuskan untuk bergerak di banyak titik, ada 400 titik mungkin juga bisa masuk 500 titik, kemudian kalau kesehatan gratis ini bisa lebih banyak lagi, timnya juga sudah ada," lanjut HT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement