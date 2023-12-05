Banyak Peminat, Perindo Bakal Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 500 Wilayah se-Indonesia

TANGERANG - Program pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar oleh Partai Perindo rupanya mengundang antusiasme warga di RT 04 RW 03, kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023). Lebih dari 100 warga memadati lokasi pemeriksaan kesehatan yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Berobat gratis, periksa kesehatan gratis, pasar murah itu kan bagian dari pelayanan kepada masyarakat kecil, membantu mereka yang sulit untuk menggunakan fasilitas kesehatan dan juga memberikan subsidi pada bahan pokok," ujar Hary Tanoe.

Besarnya antusiasme masyarakat, membuat Perindo berencana akan melanjutkannya program tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya ada 400 hingga 500 wilayah yang saat ini sudah dipetakan untuk lokasi pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar murah.

"Jadi kita sudah putuskan untuk bergerak di banyak titik, ada 400 titik mungkin juga bisa masuk 500 titik, kemudian kalau kesehatan gratis ini bisa lebih banyak lagi, timnya juga sudah ada," lanjut HT.