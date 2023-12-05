Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Pasar Klandasan Balikpapan, Ganjar Beberkan 3 Program Utama Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:45 WIB
Kunjungi Pasar Klandasan Balikpapan, Ganjar Beberkan 3 Program Utama Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok
A
A
A

BALIKPAPAN - Calon Presiden yang diusung PDIP, Hanura, PPP, Perindo dan Hanura, Ganjar Pranowo menemui para pedagang di Pasar Klandasan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa ini (5/12/2023). Ganjar banyak mendapat keluhan baik dari pedagang maupun pembeli di Pasar Tradisional Klandasan Ilir, atas melambungnya harga barang bahan pokok.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menegaskan dirinya akan mempersiapkan tiga program utama selayaknya nomor urutnya, guna menangkal kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Pertama, memperbaiki proses produksi dengan menggunakan teknologi dan data yang benar. Jadi, dari budidayanya juga mesti dengan teknologi yang baik," ujar Ganjar di Pasar Klandasan Ilir Balikpapan, Selasa (5/12/2023).

Kedua, Ganjar mengungkapkan perlunya mempermudah sarana produksi pertanian (saprotan) dan sarana produksi (saprodi). Dia menekankan, yang dimaksud adalah hal pemberian pupuk misalnya.

"Mekanisasi perlu pendampingan, kawan-kawan penyuluh saya kira membutuhkan perhatian," katanya.

Terakhir, Capres yang diusung oleh Partai Perindo tersebut mengatakan akan mendorong Bulog bergerak supaya produksi pertanian dapat didistribusikan dengan tepat sasaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement