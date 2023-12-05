Kunjungi Pasar Klandasan Balikpapan, Ganjar Beberkan 3 Program Utama Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

BALIKPAPAN - Calon Presiden yang diusung PDIP, Hanura, PPP, Perindo dan Hanura, Ganjar Pranowo menemui para pedagang di Pasar Klandasan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa ini (5/12/2023). Ganjar banyak mendapat keluhan baik dari pedagang maupun pembeli di Pasar Tradisional Klandasan Ilir, atas melambungnya harga barang bahan pokok.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menegaskan dirinya akan mempersiapkan tiga program utama selayaknya nomor urutnya, guna menangkal kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Pertama, memperbaiki proses produksi dengan menggunakan teknologi dan data yang benar. Jadi, dari budidayanya juga mesti dengan teknologi yang baik," ujar Ganjar di Pasar Klandasan Ilir Balikpapan, Selasa (5/12/2023).

Kedua, Ganjar mengungkapkan perlunya mempermudah sarana produksi pertanian (saprotan) dan sarana produksi (saprodi). Dia menekankan, yang dimaksud adalah hal pemberian pupuk misalnya.

"Mekanisasi perlu pendampingan, kawan-kawan penyuluh saya kira membutuhkan perhatian," katanya.

Terakhir, Capres yang diusung oleh Partai Perindo tersebut mengatakan akan mendorong Bulog bergerak supaya produksi pertanian dapat didistribusikan dengan tepat sasaran.