Alam Ganjar Nikmati Angin Sepoi-sepoi di Pantai Losari

MAKASSAR - Hari kelima kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan. Alam Ganjar singgah untuk menikmati sunset di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (5/12/2023).

Tampak Alam tampil dengan mengenakan kemeja berwarna hitam lengkap dengan kamera polaroid. Ia pun menikmati sedikit matahari terbenam sebelum adzan magrib berkumandang.

Kemudian dilanjutkan dengan naik speedboat untuk sekedar mengitari pantai Losari. Putra capres Ganjar Pranowo nomor urut 3 itu sungguh menikmati sejuknya angin sepoi-sepoi dan tak lupa ia juga turut menyapa warga yang berada di samping pantai.

Sebelumnya, Alam melakukan pertemuan sejumlah relawan Ganjar Pranowo seperti Ganjarist, Sahabat Ganjar, Garuda Milenial, Srikandi Ganjar, Banteng Muda Indonesia dan lain sebagainya di Popsa District, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan (5/12).