Alam Ganjar Tertarik Terjun ke Dunia Politik Jika Sang Ayah Pensiun

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar tertarik untuk terjun ke dunia perpolitikan. Namun hal itu dilakukannya jika sang ayah, Ganjar Pranowo sudah pensiun menjadi pejabat negara.

Penyataan itu disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan sejumlah relawan Ganjar Pranowo di Popsa District, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan (5/12).

Turut hadir relawan Ganjar Pranowo seperti Ganjarist, Sahabat Ganjar, Garuda Milenial, Srikandi Ganjar, Banteng Muda Indonesia dan lain sebagainya.

"Kalau berpolitik praktis bukan hal yang enggak mungkin, yang jelas saya akan melakukannya apabila bapak saya sudah pensiun,"katanya.

Dia memastikan bahwa dirinya tak akan masuk ke dunia politik sebelum sang Ayah pensiun. Sebab khawatir jika masih menjabat akan dinilai sebagai konflik kepentingan.