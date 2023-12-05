Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketahanan Pangan di Indonesia Timur, Kemendes Sebut Budidaya Ubi Jalar Punya Progres Baik

Edy Siswanto , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:17 WIB
Ketahanan Pangan di Indonesia Timur, Kemendes Sebut Budidaya Ubi Jalar Punya Progres Baik
A
A
A

MALUKU TENGAH – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Internasional Fund for Agriculture Development (IFAD) terus mendorong berbagai upaya inovasi dalam meningkatkan ketahanan pangan kawasan pedesaan di Indonesia Timur.

Pembangunan lahan demonstrasi pilot (demplot) budidaya berbagai tanaman pangan terus menunjukkan progres positif.

Hal tersebut tampak saat kunjungan langsung delegasi IFAD dan tim Kemendes PDTT ke lahan percontohan Demplot kelompok penerima bantuan (KPB) Maju Bersama di Desa Usliapan, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, provinsi Maluku, pekan lalu.

Budidaya ubi jalar di Demplot Maju Bersama menunjukkan perkembangan positif baik dari praktik tanam hingga jalur distribusi pemasaran.

“Kami terus berkomitmen mendorong ketahanan pangan berdasarkan potensi lokal daerah. Maka kami ingin memastikan pengembangan budidaya ubi jalar di Maluku Tengah ini berada di jalur yang benar,” ujar Audit Officer Office of Audit and Oversight IFAD Wael Bzaih yang didampingi Luigi Pralangga dari IFAD Indonesia.

Wael mengatakan IFAD menilai saat ini berbagai negara dunia harus menguatkan ketahanan pangan berdasarkan potensi lokal masing-masing.

Pilihan pengembangan Ubi Jalar sebagai bahan pangan alternative di Maluku Tengah misalnya sudah tepat karena sesuai dengan potensi wilayah tersebut.

