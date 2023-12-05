Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jika Sang Ayah Terpilih, Alam Ganjar Bantu Suarakan E-Sport dan Kesehatan Mental di Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:20 WIB
Jika Sang Ayah Terpilih, Alam Ganjar Bantu Suarakan E-Sport dan Kesehatan Mental di Indonesia
A
A
A

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengatakan dirinya akan melanjutkan beberapa isu prioritas terkait kepemudaan jika kelak sang ayah, Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden RI 2024 mendatang. Kedua isu tersebut yakni soal peningkatan e-sport dan produk kesehatan mental di Indonesia.

Penyataan itu disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan sejumlah relawan Ganjar Pranowo di Popsa District, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan (5/12/2023).

Turut hadir relawan Ganjar Pranowo seperti Ganjarist, Sahabat Ganjar, Garuda Milenial, Srikandi Ganjar, Banteng Muda Indonesia dan lain sebagainya.

"Terkait kelanjutannya, apabila Pak Ganjar jadi Presiden, saya akan melanjutkan beberapa isu prioritas yang sudah saya jalankan sebelumnya. Saya akan fokus kepada dua hal, Esport dan fokus pada produk kesehatan mental,"katanya.

Pada kesempatan itu, dia pun menjelaskan maksud kedatangannya selama tujuh hari ke Sulawesi Selatan. Dimana Alam ingin belajar, mencari pengalaman dan bertemu bersama masyarakat setempat untuk berdiskusi mengenai persoalan serta tantangan yang dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan.

Nantinya sejumlah persoalan tersebut akan disampaikan kepada ayahnya, Ganjar Pranowo yang kini menjadi calon presiden nomor urut 3 itu.

