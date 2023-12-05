Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Perindo Berusaha Wujudkan Persatuan Indonesia dengan Menyejahterakan Rakyat Dahulu

Isty Maulidya , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:34 WIB
Hary Tanoe: Perindo Berusaha Wujudkan Persatuan Indonesia dengan Menyejahterakan Rakyat Dahulu
A
A
A

TANGERANG - Partai Perindo menggelar bazaar sembako murah dan pengobatan gratis di RT 04 RW 03, kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023). Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo juga tampak hadir meninjau langsung ke lokasi dan berbincang dengan warga sekitar.

Dalam sambutannya, caleg DPR RI Dapil Banten III itu pun menegaskan bahwa Partai Perindo selalu berusaha untuk hadir di tengah masyarakat, terutama rakyat kecil. Oleh sebab itu, pengobatan gratis dan juga bazar sembako murah ini akan terus berlanjut di berbagai daerah untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

"Kita berusaha mewujudkan persatuan Indonesia dengan cara mensejahterakan rakyat dulu. Kalau rakyatnya tidak sejahtera, bagaimana mau bersatu," ujar HT.

Selain itu, HT juga mengemukakan bahwa Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga memiliki beberapa program yang fokus pada pemberdayaan UMKM. HT mengemukakan keinginannya untuk mengecilkan kesenjangan sosial yang saat ini terjadi di Indonesia.

"Sadar atau tidak, tingkat kesenjangan sosial di Indonesia itu tinggi sekali. Makanya Perindo berupa untuk menghilangkan itu, caranya apa dengan mensejahterakan rakyat Indonesia, membuat rakyat miskin naik kelas," lanjutnya.

