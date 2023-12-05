Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD : Saya Beri Perhatian Khusus pada Pesantren

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:19 WIB
Mahfud MD : Saya Beri Perhatian Khusus pada Pesantren
Mahfud MD (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD melakukan silaturahmi dengan para pimpinan Pondok Pesantren, Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Jabodetabek yang dilakukan di iNews Tower, Jakarta Selasa (5/12/2023).

Dalam silaturahmi tersebut, Mahfud memberikan perhatian khusus untuk bisa memakmurkan pesantren yang ada ada di Indonesia dalam meneruskan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika dirinya dan Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang.

"Saya memberi perhatian khusus kepada pesantren. Malah kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang lalu, zaman Pak Jokowi itu ada," kata Mahfud usai acara silaturahmi.

Mahfud mengatakan memakmurkan pesantren sudah masuk dalam Undang-undang pesantren, yang mana dana dari pemerintah itu sebesar Rp128 triliun yang mana digunakan untuk memakmurkan pesantren.

"Yang dibuat oleh pemerintah kemarin, itu kita lanjutkan dengan lebih di-manage. Karena, islam di Indonesia ini wajahnya ada di pesantren, yaitu islam yang rukun, damai, penuh rahmat dan kasih sayang," ujarnya.

Mahfud mengungkapkan jika walaupun agama Islam lahir di Mekkah, namun di sana Islamnya lebih kaku, tidak seperti di Indonesia yang lebih fleksibel.

Halaman:
1 2
      
