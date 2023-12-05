Lanjutkan Program Jokowi untuk Pesantren, Mahfud MD: Anggaran dan Tanah Sudah Disediakan

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD ingin melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memakmurkan Pesantren.

Hal itu diungkapkan Mahfud usai bersilaturahmi dengan para pimpinan Pondok Pesantren, Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di iNews Tower, Jakarta.

BACA JUGA:

"Saya memberi perhatian khusus kepada pesantren. malah kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang lalu, zaman Pak Jokowi itu ada," kata Mahfud MD, Selasa (5/12/2023).

Saat itu, Mahfud mengatakan jika anggaran untuk kemakmuran pesantren sudah ada dan tinggal mengelola saja.

BACA JUGA:

"Anggaran kan sudah ada, sudah tetap, tinggal pengelolaannya, pembagiannya bagaimana. Saya kira nanti diatur secara lebih konkret," tambahnya.

Mahfud mengatakan jika saat pemerintahan Jokowi, ribuan hektar tanah sudah disiapkan untuk keperluan pesantren dan diperkenankan melihat dari segi bisnis.