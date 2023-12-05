Panglima TNI Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat 37 Perwira Tinggi TNI

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara laporan kenaikan pangkat 37 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/12/2023).

Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 37 Pati TNI tersebut tertuang dalam surat perintah Panglima TNI nomor Sprin 2466/XI/2023 tanggal 30 November 2023, dengan rincian 21 Pati TNI AD, 14 Pati TNI AL dan 2 Pati TNI AU.

Adapun Pati TNI AD adalah Letjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A., M.Han. jabatan Irjenad, Letjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M., jabatan Koorsahli Kasad, Mayjen TNI Amad Sugiyono, S.E., M.M., jabatan Warek Bid. Keuangan dan Umum Unhan, Mayjen TNI Arkamelvi Karmani, S.E., jabatan Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Wassus dan LH, Mayjen TNI Kuswara Harja jabatan Kapuspalad.

Lalu, MayjenTNI Rudy Rachmad Nugraha, S.I.P., M.Sc., jabatan Pa Sahli Tk III Bid. Komsos Panglima TNI, Mayjen TNI Iroth Sonny Edhie jabatan Kapushubad, Mayjen TNI Bosco Haryo Yunanto jabatan Kas Kogabwilhan I, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A. jabatan Sesmilpres Kemensetneg.

Selanjutnya, Brigjen TNI Heri Susanto jabatan Waaster Kasad Bid. Wanmil dan Kermater, Brigjen TNI Fifin Firmansyah, S.E., M.M. jabatan Waaslat Kasad Bid. Lat, Brigjen TNI Haryantana, S.H. jabatan Waasintel Kasad Bid. Bin Intel, Brigjen TNI Edi Saputra, S.I.P., M.Han. jabatan Kaskogartap I/Jkt.

Kemudian, Brigjen TNI Bambang Herqutanto, M.Han. jabatan Dansatintel Bais TNI, Brigjen TNI Apriadi Dirbas, S.I.P., M.M., jabatan Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas, Brigjen TNI Riyanto, S.I.P., jabatan Danrem 051/Wkt (Jakarta Timur) Kodam Jaya, Brigjen TNI Iwan Rosandriyanto, S.I.P., jabatan Danrem 102/Pjg (Palangkaraya) Kodam XII/Tpr.

Selanjutnya, Brigjen TNI dr. Agus Ridho Utama, Sp.THT, M.A.R.S jabatan Ka SPI RSPAD Gatot Subroto, Brigjen TNI Agus Trisunu, S.E., M.M. jabatan Dirum Puspalad, Brigjen TNI Dwi Santoso, S.E. jabatan Dircab Puspalad, Brigjen TNI Delfi, S.I.P., M.Si., CFrA., jabatan Kapuslapbinkuhan Kemhan.

Dari TNI AL adalah Laksdya TNI Budi Purwanto, S.T., M.M. jabatan Danpushidrosal, Laksda TNI Roni Saleh jabatan Wadan Pushidrosal, Laksda TNI Hudiarto K.U., M.A., M.M.S., P.S.C.(Joint)., CHRMP. jabatan Pangkolinlamil, Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili jabatan Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI, Laksma TNI Alan Dahlan, S.H., M.Si. jabatan Dirdok Kodiklat TNI, Laksma TNI Amrin Rosihan Hendrotomo, S.E. jabatan Danguspurla Koarmada II.