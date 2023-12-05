Advertisement
NASIONAL
NASIONAL

HT Puji Komitmen dalam Berkampanye Mahfud MD di Tengah Kondisinya yang Kurang Fit

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:12 WIB
HT Puji Komitmen dalam Berkampanye Mahfud MD di Tengah Kondisinya yang Kurang Fit
HT kagum dengan semangat Mahfud MD/Foto: MPI
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengaggumi komitmen Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD dalam melakukan kampanye saat dirinya sedang blusukan ke daerah-daerah.

Pasalnya, di tengah kondisinya yang kurang fit, Mahfud masih terus bersafari untuk mengkampanyekan program-programnya bersama dengan Ganjar Pranowo.

"Beliau ini komit luar biasa, keliling terus," kata HT di acara silahturahmi Mahfud Md bersama pimpinan Pondok Pesantren se-Jabodetabek, Selasa (5/12/2023).

HT mengatakan, alasannya mendukung paslon Ganjar-Mahfud adalah, karena pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu merupakan pasangan yang tepat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

"Dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan kenapa saya, kawan-kawan Perindo sebagai institusi mendukung paslon nomor 3, atau saya singkat pasangan Ganjar-Mahfud," tutur HT.

"Kita setuju kan bahwa kita ingin memilki pemimpin yang kita yakini bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang besar, Indonesia yang maju, Indonesia emas. Jadi sama, pilihannya jatuh pada Ganjar-Mahfud," imbuhnya.

