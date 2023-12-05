Mahfud MD Janji akan Perbaiki Ekosistem Pesantren Supaya Santri Go Internasional

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengungkapkan dirinya akan fokus membenahi ekosistem pesantren dan membekali santri untuk bisa bersekolah hingga keluar negeri dengan program go internasional.

"Kita fasilitasi (santri dan pesantren) untuk go internasional. Agar pesantren itu unggul terus kita kembangkan," kata Mahfud dalam acara Silaturahmi bersama Pimpinan Pondok Pesantren, Madrasah dan DKM se-Jabodetabek, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Mahfud mengatakan, jika saat ini sudah banyak santri yang memang sukses hingga mendapatkan gelar Pascasarjana, dan kuliah di kuar negeri. Namun, hal tersebut merupakan prestasi pribadi, bukan prestasi lembaga pesantren itu sendiri.

"Nah besok, kita buat ekosistem seperti itu (go internasional) karena pesantren itu lebih punya tanggung jawab moral, katena sejak kecil santri-santri sudah dididik," kata Mahfud.

Sebelum itu, Mahfud akan memberikan perhatian khusus untuk bisa memakmurkan pesantren yang ada ada di Indonesia dalam meneruskan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika dirinya dan Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang.

"Saya memberi perhatian khusus kepada pesantren. malah kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah yg lalu, zaman Pak Jokowi itu ada," kata Mahfud usai acara silaturahmi.