Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Mabes Polri, Panglima TNI Perkuat Sinergi TNI-Polri

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:56 WIB
Kunjungi Mabes Polri, Panglima TNI Perkuat Sinergi TNI-Polri
Sinergi TNI-Polri/Foto: Puspen TNI
A
A
A

 

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di awal kepemimpinannya, mengunjungi Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia di Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada, Selasa (5/12/2023).

Kedatangan Panglima TNI dan rombongan disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi para pejabat utama Mabes Polri lainya. Dalam pertemuan tersebut Panglima TNI menyampaikan, di awal kepemimpinannya akan mengunjungi berbagai Institusi Pemerintahan.

 BACA JUGA:

"Sebagai Panglima TNI yang baru, saya berencana akan bersilaturahmi ke berbagai Instansi Pemerintahan, termasuk Mabes Polri adalah tujuan pertama saya,” ucapnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan pentingnya sinergitas di antara TNI dan Polri seperti yang telah terjalin selama ini. Bak gayung bersambut, Kapolri mengapresiasi hal yang disampaikan Panglima TNI.

 BACA JUGA:

"Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, ada beberapa hal yang telah terintegrasi selama ini di antaranya pendidikan pembentukan, pengamanan. Ke depannya kita gelar latihan bersama menjelang tugas operasi ke daerah konflik. Hal yang paling utama bersama-sama dalam pengamanan Pemilu Damai yang akan datang,” ujar Kapolri.

Menjawab pertanyaan media tentang penanganan kelompok separatis di Papua dan penggunaan teknologi dalam operasi, Panglima TNI menjawab bahwa dalam penanganan Papua, TNI menggunakan Smart dan Soft Power, seperti bertahan aktif. Hard Power merupakan jalan terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement