HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kala Santri Bertanya soal Kampanye di Sekolah, Ini Tanggapan Mahfud MD

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |00:41 WIB
Kala Santri Bertanya soal Kampanye di Sekolah, Ini Tanggapan Mahfud MD
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD menjawab pertanyaan salah satu santri saat sedang melakukan dialog kebangsaan di Pesantren Ma'had Annida Al-Islamy, Bekasi soal kampanye yang dilakukan di area pendidikan.

Mahfud mengatakan, hal itu diperbolehkan asal kampanyenya dilakukan secara dialogis dan bukan gembar-gembor memilih dirinya di lingkungan sekolah.

"Boleh, asalkan itu adalah kampanye dialogis. kalau kampanye tidak dialogis seperti 'pilih saya, kalau saya terpilih saya akan membangun jembatan' nah itu itu kampanye itu," kata Mahfud saat sedang dialog kebangsaan, Senin (4/12/2023).

"Kalau kaya gini dialog gini ya boleh. Tidak menunjukkan diri sendiri. Tetapi menunjukkan program yang bisa di diskusikan. Seperti saat ini," tambahnya.

