Hary Tanoe Sebut Lima Kriteria Pemimpin Layak Dipilih, Semua Ada di Mahfud MD

BEKASI - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) menyampaikan lima kriteria yang tepat menjadi pemimpin Indonesia yang lebih baik. Dari lima kriteria yang disebutkan, semua ada pada diri Calon Wakil Presiden Pendampig Ganjar Pranowo, Mahfud MD.

Hal itu disampaikan Pemimpin Partai pemilik nomor urut 16 dalam saat mendamping Mahfud MD dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi, Senin (4/12/2023).

Mulanya, Hary Tanoe menyampaikan kriteria pemimin yang apat dipilih untuk mempin Indonesia ke depan. Di hadapan para Kyai dan pimpinan PCNU se-Kabupaten Bekasi dan se-Kita Bekasi Hary Tanoe menyebut lima kriteria tersebut.

"Kalau milih pemimpin lima kriterianya. Satu ilmu pengetahuannya tinggi. Tinggi ga beliau?," kata Hary Tanoe. Kemudian masyarakat "Iya," kompak.

"Kedua adil. Adil tidak beliau?," tanya Hary Tanoe kemudian masyarakat menjawab "Adil," bersama.