Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanggapan Mahfud MD saat Ditanya Santri soal Putusan MK

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |01:02 WIB
Tanggapan Mahfud MD saat Ditanya Santri soal Putusan MK
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD menanggapi soal putusam Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia Capres dan Cawapres yang diputuskan ketika Anwar Usman menjadi Ketua MK.

Tanggapan Mahfud keluar ketika dirinya ditanya oleh salah satu santri dalam acara dialog kebangsaan di Pesantren Ma'had Annida Al-Islamy, Bekasi, Senin (4/12/2023).

"Ada vonis usia diubah begini ada dua jawabannya, pertama vonis Mahkamah Konstitusi itu suka atau tidak suka itu harus diikuti benar atau salah kalau sudah vonis harus diikuti," kata Mahfud.

"Karena di dalam pasal 24c ayat 1 undang-undang dasar disebutkan begini, Konstitusi memutus pada tingkat pertama dan terakhir, jadi memutus pada tingkat pertama dan terakhir nantinya final ending enggak ada enggak boleh dilawan," imbuhnya.

Mahfud menambahkan walaupun banyak orang yang kontra terhadap keputusan dari MK soal batas usia Capres dan Cawapres, namun itu semua sudah selesai setelah keputusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) atas pemecatan dari Anwar Usman sebagai Ketua MK.

"Sudah ada keputusan sendiri yaitu keputusan MKMK yang memutuskan itu dipecat yang melanggar aturan, tapi keputusannya itu sendiri tetap jalan karena kalau setiap ada keputusan pecat lalu keputusannya mengikat enggak pernah selesai urusan itu," tutur Mahfud.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement