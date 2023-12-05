Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahfud MD: Politik Itu Sering Diartikan Kotor, yang Kotor Itu Pemainnya!

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |01:12 WIB
Mahfud MD: Politik Itu Sering Diartikan Kotor, yang Kotor Itu Pemainnya!
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD
BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD mengatakan jika umat Islam yang tidak mengawal politik negara maka negara tersebut akan gagal.

Mahfud mengungkapkan, dari sesuatu yang tidak dikawal dengan baik itu pasti gagal, beragama kalau tidak dikawal oleh kekuatan politik negara.

"Umat Islam lalu tidak ikut-ikutan politik negara itu akan gagal. Oleh sebab itu, bernegara, negara itu organisasi politik yang tertinggi," kata Mahfud MD saat mengisi acara dialog kebangsaan di Pesantren Ma'had Annida Al-Islamy, Bekasi, Senin (4/12/2023).

Mahfud melanjutkan, dalam berpolitik di negara artinya memelihara nilai-nilai luhur kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

