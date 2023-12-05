Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.800 Polisi Dikerahkan Amankan Demo Apdesi di DPR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |10:51 WIB
1.800 Polisi Dikerahkan Amankan Demo Apdesi di DPR
Sebanyak 1.800 polisi dikerahkan amankan demo Apdesi di DPR hari ini. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.800 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi demo Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

“Kami menerjunkan 1.800 personel gabungan untuk mengawal aksi ini,” kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, Selasa.

Ia menyebutkan, pihaknya fokus mengamankan jalannya aksi tersebut. Polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional.

“Mengenai pengalihan arus lalu lintas masih bersifat situasional. Namun, kami akan melihat eskalasi di lapangan nantinya,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk tertib dalam menyampaikan aspirasi dan turut menjaga kenyamanan masyarakat lainnya.

“Silakan sampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Untuk warga diharapkan gunakan jalur alternatif agar terhindar dari kepadatan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
