HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Penyebab Kebakaran Lapak Rongsok di Beji Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |11:01 WIB
Ini Penyebab Kebakaran Lapak Rongsok di Beji Depok
Kebakaran lapak rongsok di Depok. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

 

DEPOK - Lapak barang rongsok di Jalan Karet, Kemirimuka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, ludes terbakar pada Selasa (5/12/2023) pagi. Belasan unit damkar dan puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api.

Kasie Ops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok, Djoko Setiono mengungkap, kebakaran diduga akibat membakar sampah di dekat lokasi lapak barang rongsok. Namun, kepastian penyebab kebakaran nanti tergantung hasil olah TKP Tim Inafis Polres Metro Depok.

"Iya dugaan sementara nabun, tergantung nanti hasil olah TKP tim Inafis," kata Djoko saat ditemui di lokasi.

Ia menjelaskan, setelah kurang lebih hampir tiga jam berkobar, api dijinakkan tim pemadam kebakaran dan mulai masuk proses pendinginan.

"2 jam 30 menit kurang lebih (api berkobar), tinggal pendinginan saja," ucapnya.

Djoko menyebut kurang lebih belasan unit pemadam kebakaran dan puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api.

Halaman:
1 2
      
