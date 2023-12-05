Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung 1.000 Pengacara dan Relawan, Aiman: Tak Hanya untuk Saya, tapi demi Demokrasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |11:20 WIB
Aiman Witjaksono. (MPI/Danandaya Arya Putra)
Aiman Witjaksono. (MPI/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, mengapresiasi segala bentuk dukungan terhadapnya atas pelaporan dirinya di Polda Metro Jaya. Menurut Aiman, dukungan itu lahir atas bentuk kepedulian rakyat Indonesia dalam mengawal demokrasi.

"Saya tidak menyangka ada dukungan begitu banyak dari relawan Ganjar-Mahfud yang memberikan dukungan kepada kita semua bukan hanya untuk saya, tapi untuk membela demokrasi luar biasa. Dari pagi mereka berkumpul di sini dan saya apresiasi betul. Ini luar biasa," ucap Aiman di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Ia menambahkan, selain menemani berangkat dari media center TPN Ganjar-Mahfud, sejumlah orang juga telah menunggunya di Polda Metro Jaya.

Menurut Aiman, karena negara ini menganut sistem demokrasi, segala bentuk kritik harus tetap dijaga. Agar sistem demokrasi berlangsung dengan baik. Bukan melaporkan orang yang menyampaikan kritik.

"Kabarnya ada yang di Polda juga ya mudah-mudahan ini aksi damai. Kemudian bicara soal bukan hanya kasus hukumnya tapi juga membela demokrasi bagaimana kemudian kritik mengingatkan tetap ada, tetap tumbuh, tetap subur di negeri kita yang tercinta," katanya.

Dia menyebut, dalam pemanggilan kali ini akan bersikap kooperatif. Seluruh berkas juga sudah diserahkan kepada Direktur Hukum dan Kajian Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy, sebagai tim kuasa hukumnya.

