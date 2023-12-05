Keributan Antar Kampung di Sukaraja Bogor, 2 Orang Luka-Luka

BOGOR - Keributan antar dua kampung terjadi di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dua orang mengalami luka bacokan dalam kejadian ini.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanulang mengatakan pemicu keributan ini berawal dari adanya aksi pemukulan warga dari Kampung Panggulaan terhadap Kampung Cibedug Girang pada Jumat 1 Desember 2023. Usai kejadian itu, sudah dilakukan mediasi dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan karena hanya kesalahpahaman.

"Ternyata masih tersimpan rasa dendam dari pertikaian tersebut," kata Birman dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

Pada akhirnya, terjadi penyerangan atau keributan antar dua kampung tersebut sekira pukul 23.30 WIB pada Senin 5 Desember 2023. Berdasarkan informasi, penyerangan dilakukan oleh 20 orang dari Kampung Cibedug Girang kepada Kampung Panggulaan.

"Sebagian besar membawa senjata tajam sehingga warga Kampung Panggulaan terdesak sampai akhirnya 2 orang terluka senjata tajam," jelasnya.

Kedua korban berinisial AL (21) dan AA (25) sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi berupaya memanggil kepala desa dan tokoh masyarakat setempat untuk dilakukan mediasi agar keributan tidak kembali terjadi.