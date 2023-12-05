Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Surat Pemanggilan Aiman Dikirim Tengah Malam, Tim Hukum Bakal Melapor ke Kompolnas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |11:47 WIB
Surat Pemanggilan Aiman Dikirim Tengah Malam, Tim Hukum Bakal Melapor ke Kompolnas
Aiman Witjaksono penuhi panggilan polisi. (Foto: MPI)
JAKARTA - Direktur Hukum dan Kajian Tim Hukum, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy menyangkan proses pengiriman surat panggilan klarifikasi terhadap Aiman Witjaksono yang dilakukan tengah malam. Pihaknya akan melaporkan tindakan tersebut kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Nah ini juga akan kita laporkan juga kepada Kompolnas hal-hal seperti ini. Ini menjadi catatan khusus bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, bahwa kita harus menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi hukum aturan main yang sudah ada," ucap Ronny di media center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Sebagai informasi, siang ini, Juru Bicara TPN Ganjar -Mahfud, Aiman Witjaksono akan menjalani pemanggilan di Polda Metro Jaya atas pernyataannya yang mengingatkan soal netralitas aparat dalam Pemilu 2024. Ronny yang mendampingi Aiman, berharap penyidik Polda Metro Jaya bisa bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Tentunya kita berharap bahwa penyidik bersifat profesional karena kami juga melihat bahwa pelapor yang melaporkan saudara Aiman ini kita sedang mencari tahu motifnya seperti apa," katanya.

Dirinya merasa, pelapor terhadap Aiman sangat aneh, sebab ada enam orang yang melakukan pelaporan di hari yang sama.

"Karena buat kami ini merasa aneh karena tiba-tiba di hari yang sama pelapor ada melaporkan sekitar enam pelapor, yang background-nya kita tidak tahu dari mana," ucapnya.

