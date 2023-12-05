Spanduk Ade Armando Diduga Penista UU Keistimewaan Yogyakarta Beredar di Jakarta

JAKARTA - Politikus PSI, Ade Armando kembali mendapat kritikan, usai pernyataannya soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kecaman bahkan disampaikan masyarakat melalui pemasangan spanduk di beberapa titik wilayah Jakarta Pusat.

Spanduk yang bertuliskan: Ade Armando Penista UU Keistimewaan Yogyakarta dan Penghina Sejarah Kemerdekaan RI itu salah satunya terpasang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam spanduk tersebut juga terlihat, wajah Ade Armando dicoret dengan tanda silang berwarna merah.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan tindakan Ade Armando terkait dengan pernyataannya soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk itu, PSI memberikan teguran keras pada kadernya tersebut.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X juga menanggapi pernyataan dari Ade Armando yang menuding politik dinasti sesungguhnya itu ada di wilayahnya. Menurutnya, DIY hanya melaksanakan Undang-Undang.

"Jadi gini ya komentar boleh wong komentar kok ndak boleh, kalau mau komentar ya komentar saja," kata dia, Senin (4/12).

Hanya menurut Sultan, konstitusi peralihan itu diatur dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.