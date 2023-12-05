Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Hukum Ungkap Alasan Aiman Batal Hadir Pemanggilan Polda Metro Pekan Lalu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |12:04 WIB
Tim Hukum Ungkap Alasan Aiman Batal Hadir Pemanggilan Polda Metro Pekan Lalu
Aiman Witjaksono bersama tim hukum (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono berhalangan hadir dalam pemanggilan Polda Metro Jaya pada Jumat 1 Desember 2023.

Menurut Direktur Hukum dan Kajian Tim Hukum, TPN Ganjar -Mahfud, Ronny Talapessy, saat itu pihaknya sedang mempersiapkan berkas dan dukung terhadap 1.000 pengacara.

"Betul kami sedang persiapkan berkas-berkas karena dukungan seribu pengacara berdatangan sampai hari ini, seribu pengacara yang ikut menandatangani untuk mendukung Mas Aiman" ucap Ronny di media center TPN Ganjar-Mahfud Jalan Cemara 19 Jakarta Pusat Selasa (5/12/2023).

Namun, siang ini Aiman akan bersikap kooperatif menjalani pemanggilan di Polda Metro Jaya atas pernyataannya yang menyebut pihak kepolisian tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

Ronny yang mendampingi Aiman, juga membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat yang ingin ikut mendukung Aiman.

Dirinya melihat atas yang menimpa Aiman, sistem demokrasi di Indonesia seperti tidak berjalan dengan semestinya. Sebab, orang-orang yang menyampaikan kritik justru dilaporkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Karena kami ini berbicara bukan soal tentang pemilu lima tahunan tetapi ini berbicara soal nasib bangsa yang dimana kita melihat hari ini demokrasi kita terancam. Auto kritik pembungkaman terhadap pendapat yang indikatornya sudah terlihat sangat jelas," katanya.

