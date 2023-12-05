Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terseret Aliran Kali di Ciputat, Pedagang Pecel Lele Ditemukan Meninggal

Hambali , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |16:41 WIB
Terseret Aliran Kali di Ciputat, Pedagang Pecel Lele Ditemukan Meninggal
Pedagang pecel lele ditemukan tewas terseret aliran kali. (Ist)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Petugas menemukan jasad penjual pecel lele yang hilang hanyut terseret aliran Kali Kedaung di perbatasan Ciputat- Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (5/12/23).

Korban bernama Mohamad Shohibul Huda (32). Dia hilang terseret derasnya aliran kali pada Senin 4 Desember 2023 sekira pukul 02.06 WIB. Tubuhnya terseret sejauh sekira 6 kilometer hingga akhirnya ditemukan di aliran Kali Taman Menteng Bintaro, Pondok Aren.

"Korban berhasil ditemukan pada pukul 14.25 WIB dalam kondisi meninggal dunia di aliran kali Taman Menteng Pondok Aren. Dengan jarak kurang lebih 6 kilo dari titik awal korban terjatuh," kata Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Tangsel, M Faridzal Gumai.

Pencarian jasad korban melibatkan banyak pihak di antaranya BPBD, Basarnas, Satpol PP, Koramil, hingga jajaran Polsek. Bahkan sejak kemarin, petugas memasang jaring di beberapa tempat guna menemukan tubuh korban.

Ciputat Terseret Arus Hanyut
