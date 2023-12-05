Tangan Siswa SLB di Jakut Terborgol saat Ikuti Kelas Perkenalan

JAKARTA - Petugas Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara (Jakut) melakukan penyelamatan terhadap seorang siswa sekolah luar biasa (SLB) di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mengalami insiden tangan terkunci borgol.

Kepala Regu Unit Rescue Damkar Papanggo Yusuf Dwiyanto mengungkapkan pihaknya mendapat informasi seorang murid dalam kondisi terborgol. Mendapat laporan tersebut, tiga orang petugas pun dikerahkan untuk membuka borgol tersebut.

"Kita terima laporan, ada evakuasi untuk anak sekolah luar biasa, kami langsung mengerahkan tiga orang petugas untuk melepaskan borgol dari tangan siswa tersebut," kata Yusuf saat ditemui di lokasi pada Selasa (5/12/2023).

Yusuf menjelaskan, kronologi kedua pergelangan tangan siswa tersebut terkunci borgol setelah yang bersangkutan menjalankan materi terkait pengenalan beragam alat.

Pada saat giliran siswa tersebut mengenakan borgol, ternyata tangannya terkunci. Lantaran guru sekolah tidak mempunyai kunci untuk membuka borgol tersebut langsung melaporkan.

Yusuf mengungkapkan, ketiga petugas membuka borgol tersebut dengan menggunakan besi kawat. Petugas juga mencoba menenangkan anak tersebut seiring proses pembukaan borgol yang mengunci kedua tangannya.