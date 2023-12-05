Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangan Siswa SLB di Jakut Terborgol saat Ikuti Kelas Perkenalan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:50 WIB
Tangan Siswa SLB di Jakut Terborgol saat Ikuti Kelas Perkenalan
Siswa SLB di Jakut tangannya terborgol (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Petugas Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara (Jakut) melakukan penyelamatan terhadap seorang siswa sekolah luar biasa (SLB) di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mengalami insiden tangan terkunci borgol.

Kepala Regu Unit Rescue Damkar Papanggo Yusuf Dwiyanto mengungkapkan pihaknya mendapat informasi seorang murid dalam kondisi terborgol. Mendapat laporan tersebut, tiga orang petugas pun dikerahkan untuk membuka borgol tersebut.

"Kita terima laporan, ada evakuasi untuk anak sekolah luar biasa, kami langsung mengerahkan tiga orang petugas untuk melepaskan borgol dari tangan siswa tersebut," kata Yusuf saat ditemui di lokasi pada Selasa (5/12/2023).

Yusuf menjelaskan, kronologi kedua pergelangan tangan siswa tersebut terkunci borgol setelah yang bersangkutan menjalankan materi terkait pengenalan beragam alat.

Pada saat giliran siswa tersebut mengenakan borgol, ternyata tangannya terkunci. Lantaran guru sekolah tidak mempunyai kunci untuk membuka borgol tersebut langsung melaporkan.

Yusuf mengungkapkan, ketiga petugas membuka borgol tersebut dengan menggunakan besi kawat. Petugas juga mencoba menenangkan anak tersebut seiring proses pembukaan borgol yang mengunci kedua tangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038507/viral-emak-emak-lansia-bergulat-di-pasar-gegara-persoalan-asmara-iEk6CNzgzp.jpg
Viral! Emak-Emak Lansia Bergulat di Pasar Gegara Persoalan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037752/babi-hutan-masuk-ke-mushola-bikin-geger-warga-pandeglang-adYZMzTXos.jpg
Babi Hutan Masuk Mushola Bikin Geger Warga Pandeglang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/18/3037342/gangster-bayar-rp41-juta-ke-petugas-wanita-untuk-berhubungan-badan-di-penjara-inggris-C5HJ7yoE5m.jpg
Gangster Bayar Rp41 Juta ke Petugas Wanita untuk Berhubungan Badan di Penjara Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/512/3037318/ratusan-emak-emak-lomba-nangis-di-tegal-yang-paling-natural-menang-ozDBmiSajm.jpg
Ratusan Emak-Emak Lomba Nangis di Tegal, yang Paling Natural Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/340/3034948/pria-yang-kepergok-congkel-kotak-amal-lalu-pamer-kelamin-ternyata-odgj-fZ6orA328u.jpg
Pria yang Kepergok Congkel Kotak Amal Lalu Pamer Kelamin Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/340/3033935/kepergok-congkel-kotak-amal-masjid-pria-ini-malah-pamer-alat-kelamin-bsQnxQx4LF.jpg
Kepergok Congkel Kotak Amal Masjid, Pria Ini Malah Pamer Alat Kelamin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement