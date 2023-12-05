Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahfud MD Hadiri Pengajian Kebangsaan di Teuku Umar, Diskusi tentang Keislaman dan ke-Indonesiaan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:04 WIB
Mahfud MD Hadiri Pengajian Kebangsaan di Teuku Umar, Diskusi tentang Keislaman dan ke-Indonesiaan
Mahfud hadiri pengajian kebangsaan/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menghadiri pengajian kebangsaan di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023) malam. Pada acara tersebut, Mahfud berdiskusi dengan peserta lain tentang keislaman dan ke-Indonesiaan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), Mahfud MD tiba di Posko Teuku Umar pada pukul 20.35 WIB. Kedatangannya telah ditunggu oleh puluhan peserta pengajian yang hadir.

 BACA JUGA:

Sejumlah tokoh penting turut menghadiri pengajian kebangsaan itu. Misalnya saja, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi, hingga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Rokhmin Dahuri.

Dalam sambutannya, Mahfud MD berterima kasih kepada peserta yang datang. Pria berusia 66 tahun itu berharap diskusi dapat berjalan lancar.

 BACA JUGA:

"Acara kali ini pengajian, bukan kampanye. Kita bertemu biasa, diskusi, dan mencari masukan. Insya Allah diskusi ini akan berjalan lancar. Teman-teman lama saya ada," ujar Mahfud.

"Ini semacam diskusi atau halaqa tentang keislaman dan ke-Indonesiaan. Dulu yang menggagas Mas Rokhmin Dahuri dan berpindah-pindah setiap bulan sebelum musim Pemilu," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement