Mahfud MD Hadiri Pengajian Kebangsaan di Teuku Umar, Diskusi tentang Keislaman dan ke-Indonesiaan

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menghadiri pengajian kebangsaan di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023) malam. Pada acara tersebut, Mahfud berdiskusi dengan peserta lain tentang keislaman dan ke-Indonesiaan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), Mahfud MD tiba di Posko Teuku Umar pada pukul 20.35 WIB. Kedatangannya telah ditunggu oleh puluhan peserta pengajian yang hadir.

Sejumlah tokoh penting turut menghadiri pengajian kebangsaan itu. Misalnya saja, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi, hingga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Rokhmin Dahuri.

Dalam sambutannya, Mahfud MD berterima kasih kepada peserta yang datang. Pria berusia 66 tahun itu berharap diskusi dapat berjalan lancar.

"Acara kali ini pengajian, bukan kampanye. Kita bertemu biasa, diskusi, dan mencari masukan. Insya Allah diskusi ini akan berjalan lancar. Teman-teman lama saya ada," ujar Mahfud.

"Ini semacam diskusi atau halaqa tentang keislaman dan ke-Indonesiaan. Dulu yang menggagas Mas Rokhmin Dahuri dan berpindah-pindah setiap bulan sebelum musim Pemilu," tambahnya.