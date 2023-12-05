Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tambah Layanan Faskes, Tangsel Kejar Target 2030 Nol Kasus HIV/AIDS

Hambali , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:29 WIB
Tambah Layanan Faskes, Tangsel Kejar Target 2030 Nol Kasus HIV/AIDS
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ikhsan (Foto: Ist)
TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengejar target nol kasus bagi kasus penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

"2030 kita targetkan nol kasus HIV/AIDS. Dan kolaborasi dibutuhkan dalam menangani itu. Pemerintah akan menambah layanan Faskes dalam penanganan kesehatannya," kata Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ikhsan, saat menghadiri peringatan Hari AIDS Tingkat Tangsel, di Aula Blandongan Puspemkot, Ciputat, Selasa (5/12/2023).

Pilar juga mengingatkan agar seluruh masyarakat tidak memusuhi dan menjauhi penderita HIV/AIDS. Sebab, menurut dia, situasi demikian akan memerburuk kondisi psikologis penderitanya

"Ini komitmen ya. HIV/AIDS itu harus dimusuhi tapi bukan orangnya, yang kita tangani adalah penyakitnya," kata Pilar.

Penanganan ini, kata dia, harus melibatkan seluruh sektor. Tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga seluruh dinas bahkan dari sisi keagamaan diperlukan agar target yang diharapkan dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan dalam mencapai target nol kasus tahun 2030, yakni eliminasi angka HIV/AIDS di Tangsel.

"Zero kasus baru, zero kematian, dan zero stigma di 2030 harus sudah tidak ada lagi di Tangerang Selatan," ucapnya.

Oleh karena itu, tahun ini Pemkot Tangsel akan menambah jangkauan pelayanan yang diberikan untuk penderita HIV/AIDS. Jika sebelumnya hanya 12 fasilitas pelayanan kesehatan, kini akan bertambah menjadi 33 pelayanan untuk pengobatan.

"Jadi 25 di Puskesmas, 3 di Rumah Sakit Umum, kemudian 5 di Rumah Sakit Swasta," ujarnya.

