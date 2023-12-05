Hadiri Pengajian Kebangsaan di Teuku Umar, Mahfud MD: Saya Agak Flu

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD, menghadiri pengajian kebangsaan di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Mahfud MD ngaku tetap bersikeras datang ke acara tersebut walau sedang tidak enak badan.

Pengajian kebangsaan itu berlangsung Selasa (5/12/2023) malam WIB. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), Mahfud MD tiba di Posko Teuku Umar pada pukul 20.35.

BACA JUGA:

Kedatangannya telah ditunggu oleh puluhan peserta pengajian yang hadir. Sejumlah tokoh penting turut menghadiri pengajian kebangsaan itu, seperti tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi, hingga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Rokhmin Dahuri.

"Acara kali ini pengajian, bukan kampanye. Kita bertemu biasa, diskusi, dan mencari masukan-masukan," ujar Mahfud.

BACA JUGA:

"Saya minta maaf tadi agak terlambat dan tidak salaman satu per satu karena saya agak flu. Nanti malah ketularan juga kan. Saya dua hari ini flu dan tadi saya sedang istirahat," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Mahfud MD curhat hampir sebulan dia berputar dan kadang tidur di mobil hingga tidur pagi. Metabolismenya agak terganggu, sehingga dia membutuhkan penyesuaian pada satu hingga dua hari ke depan.