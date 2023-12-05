Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Pengajian Kebangsaan di Teuku Umar, Mahfud MD: Saya Agak Flu

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:45 WIB
Hadiri Pengajian Kebangsaan di Teuku Umar, Mahfud MD: Saya Agak Flu
Mahfud kurang enak badan/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD, menghadiri pengajian kebangsaan di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Mahfud MD ngaku tetap bersikeras datang ke acara tersebut walau sedang tidak enak badan.

Pengajian kebangsaan itu berlangsung Selasa (5/12/2023) malam WIB. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), Mahfud MD tiba di Posko Teuku Umar pada pukul 20.35.

 BACA JUGA:

Kedatangannya telah ditunggu oleh puluhan peserta pengajian yang hadir. Sejumlah tokoh penting turut menghadiri pengajian kebangsaan itu, seperti tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi, hingga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Rokhmin Dahuri.

"Acara kali ini pengajian, bukan kampanye. Kita bertemu biasa, diskusi, dan mencari masukan-masukan," ujar Mahfud.

 BACA JUGA:

"Saya minta maaf tadi agak terlambat dan tidak salaman satu per satu karena saya agak flu. Nanti malah ketularan juga kan. Saya dua hari ini flu dan tadi saya sedang istirahat," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Mahfud MD curhat hampir sebulan dia berputar dan kadang tidur di mobil hingga tidur pagi. Metabolismenya agak terganggu, sehingga dia membutuhkan penyesuaian pada satu hingga dua hari ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement