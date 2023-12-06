Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Marapi Meletus, BNPB: 15 Pendaki Terkonfirmasi Meninggal, 8 Korban Belum Dievakuasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:38 WIB
Gunung Marapi Meletus, BNPB: 15 Pendaki Terkonfirmasi Meninggal, 8 Korban Belum Dievakuasi
Tim SAR Evakuasi Korban Erupsi Gunung Marapi
A
A
A

JAKARTA - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan, hingga Selasa (5/12) pukul 22.28 WIB, jumlah korban terkonfirmasi meninggal dunia akibat Erupsi Gunung Marapi bertambah menjadi 15 orang.

Sepuluh (10) di antaranya sudah dapat teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau Tim DVI. Sementara 5 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di RSUD dr. Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi.

"Dengan adanya penambahan korban tersebut, maka jumlah pendaki yang masih belum bisa dievakuasi sebanyak 8 orang," Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Rabu (6/12/2023).

Hingga kini, proses pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Sementara pagi ini, Gunung Marapi tercatat sudah mengalami erupsi sebanyak 46 kali.

Erupsi terakhir tercatat melalui seismograf pada Selasa (5/12) pukul 06.24 WIB dengan amplitudo maksimum 25.1 mm dan durasi 80 detik. Gunungapi dengan ketinggian 2.891 mdpl tersebut masih berstatus waspada atau level II.

BPBD Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar bersama tim gabungan terus memonitor perkembangan erupsi Gunung Marapi di lokasi guna melakukan tindakan cepat dalam penanganan evakuasi warga apabila kembali terjadi aktivitas vulkanik yang lebih besar.

Halaman:
1 2
      
