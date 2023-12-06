Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

15 Orang Meninggal saat Bencana Erupsi Marapi, BNPB: Pencarian Masih Terus Dilakukan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:55 WIB
15 Orang Meninggal saat Bencana Erupsi Marapi, BNPB: Pencarian Masih Terus Dilakukan
Gunung Merapi (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan, hingga Selasa 5 Desember 2023, pukul 22.28 WIB, jumlah korban terkonfirmasi meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi bertambah menjadi 15 orang.

"Sepuluh di antaranya sudah dapat teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau Tim DVI. Sementara 5 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di RSUD dr. Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Rabu (6/12/2023).

Dengan adanya penambahan korban tersebut, maka jumlah pendaki yang masih belum bisa dievakuasi sebanyak 8 orang.

Hingga kini, proses pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

Hingga pagi ini, Gunung Marapi tercatat sudah mengalami erupsi sebanyak 46 kali. Erupsi terakhir tercatat melalui seismograf pada Selasa 5 Desember 2023, pukul 06.24 WIB dengan amplitudo maksimum 25.1 mm dan durasi 80 detik. Gunungapi dengan ketinggian 2.891 mdpl tersebut masih berstatus waspada atau level II.

BPBD Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar bersama tim gabungan terus memonitor perkembangan erupsi Gunung Marapi di lokasi guna melakukan tindakan cepat dalam penanganan evakuasi warga apabila kembali terjadi aktivitas vulkanik yang lebih besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188617/viral-bCcn_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 961 Orang Meninggal, 293 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177931/gempa_bumi-CAxV_large.jpg
114 Rumah dan Fasilitas Kesehatan Porak-poranda akibat Gempa M6,6 di Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157155/kebakaran_hutan-jdS5_large.jpg
BNPB: 16 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112604/bnpb-pDCQ_large.jpg
Marak Bencana dalam Sepekan, BNPB: Cuaca Ekstrem Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093021/bnpb-XZNe_large.jpg
5 Orang Tewas Akibat Banjir Sukabumi, BNPB Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Debit Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/525/3080571/kepala_bnpb_kunjungan_ke_kabupaten_garut-aThu_large.jpeg
Kepala BNPB Dorong Progres Transisi Darurat Usai Gempa Bumi di Kabupaten Garut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement