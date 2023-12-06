Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Berkumpul dan Menari dengan Masyarakat di Kupang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |09:18 WIB
Momen Jokowi Berkumpul dan Menari dengan Masyarakat di Kupang
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati malam di Kota Kupang dengan berkumpul bersama masyarakat di Pantai Kelapa Lima, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa malam, 5 Desember 2023. Momen tersebut dibalut dengan sejumlah pertunjukkan hiburan lagu dan tarian dari masyarakat.

Presiden yang mengenakan pakaian santai kaus warna cokelat lengan panjang tiba di Kawasan Pantai Kelapa Lima sekira pukul 21.10 WITA. Masyarakat yang telah hadir di sana, secara antusias menyambut kehadiran Presiden.

Pertunjukan musik dari musisi Kota Kupang yang membawakan sejumlah lagu di hadapan Presiden Jokowi memeriahkan kegiatan tersebut. Uniknya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turut memainkan drum dan bernyanyi di atas panggung yang semakin menambah keceriaan malam tersebut.

Setelahnya, saat musik Gemu Famire dimainkan, masyarakat Kota Kupang berkumpul dan menari bersama. Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi pun turut bergabung dan ikut menari dengan masyarakat.

Dewi, warga Kupang yang hadir di malam itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menari Gemu Famire bersama dengan Presiden. Dewi menilai bahwa gerakan Presiden sangat lancar sangat bagus saat ikut menari.

“Sangat luwes untuk gerakan Gemu Famire yang asalnya dari Maumere, gerakan Bapak Presiden cepat mengikuti irama—sangat luwes,” kata Dewi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement