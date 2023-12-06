Momen Jokowi Berkumpul dan Menari dengan Masyarakat di Kupang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati malam di Kota Kupang dengan berkumpul bersama masyarakat di Pantai Kelapa Lima, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa malam, 5 Desember 2023. Momen tersebut dibalut dengan sejumlah pertunjukkan hiburan lagu dan tarian dari masyarakat.

Presiden yang mengenakan pakaian santai kaus warna cokelat lengan panjang tiba di Kawasan Pantai Kelapa Lima sekira pukul 21.10 WITA. Masyarakat yang telah hadir di sana, secara antusias menyambut kehadiran Presiden.

Pertunjukan musik dari musisi Kota Kupang yang membawakan sejumlah lagu di hadapan Presiden Jokowi memeriahkan kegiatan tersebut. Uniknya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turut memainkan drum dan bernyanyi di atas panggung yang semakin menambah keceriaan malam tersebut.

Setelahnya, saat musik Gemu Famire dimainkan, masyarakat Kota Kupang berkumpul dan menari bersama. Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi pun turut bergabung dan ikut menari dengan masyarakat.

Dewi, warga Kupang yang hadir di malam itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menari Gemu Famire bersama dengan Presiden. Dewi menilai bahwa gerakan Presiden sangat lancar sangat bagus saat ikut menari.

“Sangat luwes untuk gerakan Gemu Famire yang asalnya dari Maumere, gerakan Bapak Presiden cepat mengikuti irama—sangat luwes,” kata Dewi.