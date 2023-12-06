Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Bareskrim, Firli Bahuri Akan Jalani Pemeriksaan Kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |09:40 WIB
Tiba di Bareskrim, Firli Bahuri Akan Jalani Pemeriksaan Kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo
Firli Bahuri tiba di Bareskrim (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Firli tiba pukul 09.13 WIB di Bareskrim Polri dengan mengenakan kemeja biru dan celana hitam.

Berbeda dengan kedatangan sebelumnya, Firli kali ini tidak menghindari awak media. Namun, tidak ada sepatah kata pun yang diungkap Firli Bahuri sebelum menjalani pemeriksaan. Terlihat, ia berjalan dengan cepat sambil mendapatkan pengamanan dari ajudannya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan lanjutan ini sama seperti pemeriksaan sebelumnya.

"Yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik, sebagai kelanjutan atas pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap tersangka FB yang sudah dilakukan sebelumnya," ujar Ade saat dikonfirmasi terpisah.

Diketahui, Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberkas perkara. Setelah berkas perkara rampung, penyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Kemudian, bila berkas lengkap, selanjutnya penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti untuk menjalani persidangan.

Halaman:
1 2
      
