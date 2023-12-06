Jalani Pemeriksaan di Bareskrim, Firli Bahuri Kembali Bungkam ke Awak Media

JAKARTA - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri, tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Rabu (6/12/2023).

Pantauan MNC Portal di Bareskrim, Firli tiba pukul 09.13 di Bareskrim Polri dengan mengenakan kemeja biru dan celana hitam.

Namun berbeda dengan kedatangan di pemeriksaan sebelumnya, Firli kali ini tidak menghindari awak media. Namun, tidak ada sepatah kata pun yang diungkap Firli sebelum menjalani pemeriksaan. Terlihat, ia berjalan dengan cepat sambil mendapatkan pengamanan dari ajudannya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan lanjutan ini sama seperti pemeriksaan sebelumnya.

"Yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik, sebagai kelanjutan atas pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap tersangka FB yang sudah dilakukan sebelumnya," ujar Ade saat dikonfirmasi terpisah.

Diketahui, pemeriksaan ini dilakukan untuk memberkas perkara. Setelah berkas perkara rampung, penyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Kemudian, bila berkas lengkap, selanjutnya penyidik melimpahkan tersangka Firli Bahuri beserta barang bukti untuk menjalani persidangan.