HOME NEWS NASIONAL

Sejarah dan Asal Usul Blok M, Tempat Nongkrong Rancangan Belanda Tahun 1980

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:20 WIB
Sejarah dan Asal Usul Blok M, Tempat Nongkrong Rancangan Belanda Tahun 1980
Ilustrasi asal usul Blok M (Foto: Freepik)
JAKARTA - Sejarah dan asal usul Blok M, tempat nongkrong rancangan Belanda tahun 1980. Sebagai salah satu pusat perekonomian dan hiburan, Blok M mengalami perkembangan pesat sejak dulu hingga kini.

Akan tetapi, tidak banyak masyarakat yang mengetahui sejarah dan asal usul Blok M yang ternyata merupakan rancangan Belanda.

Berikut ini sejarah dan asal usul Blok M, tempat nongkrong rancangan Belanda tahun 1980:

Awal mulanya pembangunan Blok M melibatkan perencanaan tata kota pada tahun 1940-an yang diprakarsai oleh Belanda. Konsep ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soekarno setelah kemerdekaan.

Dalam rangka menghubungkan kota satelit tersebut, dibangunlah jalan penghubung yang sekarang dikenal sebagai Jalan Sudirman-Thamrin. Kawasan Blok M dipilih sebagai sentra bisnis, perbelanjaan, dan terminal dalam kota.

Sampai pada tahun 80-an dan 90-an, Blok M menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh banyak orang dengan berbagai aktivitas, mulai dari wisata kuliner, berbelanja, hingga sekadar berkumpul bersama teman.

Halaman:
1 2
      
