5 Fakta Viral Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Bis Kuning

JAKARTA - Seorang mahasiswi Universitas Indonesia (UI) diduga mengalami tindakan pelecehan seksual di sebuah bus kuning atau yang biasa disebut Bikun yang melintasi area dalam kampus UI Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Okezone merangkum 5 fakta viral mahasiswi UI alami pelecehan seksual di Bikun. Berikut ulasannya:

1. UI Minta Korban Pelecehan Segera Lapor Polisi

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Indonesia (UI) Amelita Lusia meminta seluruh sivitas akademika UI atau tamu jika mencurigai ada tindakan mengarah ke pelecehan seksual di Bikun segera lapor ke petugas PLK terdekat.

2. Satgas PPKS Tindaklanjuti Pelecehan Mahasiswi UI

Selain itu pihaknya juga menyediakan Satgas PPKS untuk menindaklanjuti masalah pelecehan seksual.

"Kami berharap, jika ada hal yang mencurigakan di dalam bis kuning atau ada hal yang mengarah pada tindak pelecehan di UI, mohon agar segera melaporkan hal itu kepada petugas PLK terdekat," ujar Amel kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (6/12/2023).

"Selain itu, jika ada yang melihat atau mengalami hal yang termasuk kategori pelecehan seksual di kawasan UI, dapat menyampaikannya kepada satgas PPKS di nomor kontak yang sudah dipublikasikan melalui saluran komunikasi kami," tambahnya.

3. UI Sudah Terima Informasi Pelecehan Mahasiswi

Amel membenarkan bahwa ada informasi dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi UI di Bikun.

"Minggu lalu kami mendapat info adanya postingan di sosmed yg menyebutkan seseorang mengalami pelecehan seksual di Bikun," ujarnya.