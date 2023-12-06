Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rapat TPN, Sekjen PDIP Merapat ke Markas Pemenangan Ganjar-Mahfud

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:08 WIB
Rapat TPN, Sekjen PDIP Merapat ke Markas Pemenangan Ganjar-Mahfud
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri rapat mingguan bersama Jajaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar rapat di Gedung High End, Komplek MNC, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023). Konsolidasi ini, kata Hasto, membahas kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Jadi hari ini setiap hari Rabu, kami terus melakukan konsolidasi pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud," ucap Hasto kepada wartawan.

Telah berjalannya masa kampanye ini, kata Hasto, telah di jalankan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, selain itu dibantu juga oleh Siti Atikoh dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar selaku istri dan anak dari Ganjar. Mereka semua secara langsung turun ke rakyat menyerap berbagai aspirasi.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
