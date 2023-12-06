Kisah Tragisnya Sultan Hamengkubuwono V yang Dibunuh Selir Kesayangannya Sendiri

JAKARTA - Sri Sultan Hamengkubuwono V adalah sultan kelima dari kesultanan Yogyakarta. Ia lahir pada 24 Januari 1820 dengan nama asli Gsuti Raden Mas Gathot Menol yang memiliki gelar sebagai Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono V adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono.

Hamengkubuwono V naik tahta pada saat umur 3 tahun. Karena ia naik takhta saat masih dibawah umur makai a dibantu oleh beberapa wali raja yaitu oleh neneknya Ratu Ageng, ibunya Ratu Kencono, saudara kakeknya Pangeran Mangkubumi, dan saudara ayahnya Pangeran Diponegoro.

BACA JUGA: Kisah Sultan Hamengkubuwono IV Tunjuk Etnis China Jadi Bupati Yogya

Namun, pada tahun 1826 Belanda menurunkan Hamengkubuwono V dari singgasananya. Belanda mengangkat kembali Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono V baru naik takhta kembali setelah wafatnya Hamengkubuwono II pada tahun 1828. Pada saat pemerintahan Hamengkubuwono V tidak mendapat bantuan penuh dari internal Keraton dan rakyat Yogyakarta karena dianggap terlalu patuh kepada Belanda.

Pada saat itu juga Hamengkubuwono V juga selalu berhadapan dengan adik-adiknya yang ingin mengambil alih takhtanya. Ditengah kondisi politik yang sulit, Hamengkubuwono V mencari hiburan dalam cinta. Oleh karena itu ia memiliki banyak selir tetapi selir yang paling disayang yaitu selir ke 5 yang bernama Kanjeng Mas Hemawati.