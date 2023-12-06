Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Tragisnya Sultan Hamengkubuwono V yang Dibunuh Selir Kesayangannya Sendiri

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:26 WIB
Kisah Tragisnya Sultan Hamengkubuwono V yang Dibunuh Selir Kesayangannya Sendiri
A
A
A

JAKARTA - Sri Sultan Hamengkubuwono V adalah sultan kelima dari kesultanan Yogyakarta. Ia lahir pada 24 Januari 1820 dengan nama asli Gsuti Raden Mas Gathot Menol yang memiliki gelar sebagai Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono V adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono.

Hamengkubuwono V naik tahta pada saat umur 3 tahun. Karena ia naik takhta saat masih dibawah umur makai a dibantu oleh beberapa wali raja yaitu oleh neneknya Ratu Ageng, ibunya Ratu Kencono, saudara kakeknya Pangeran Mangkubumi, dan saudara ayahnya Pangeran Diponegoro.

Namun, pada tahun 1826 Belanda menurunkan Hamengkubuwono V dari singgasananya. Belanda mengangkat kembali Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono V baru naik takhta kembali setelah wafatnya Hamengkubuwono II pada tahun 1828. Pada saat pemerintahan Hamengkubuwono V tidak mendapat bantuan penuh dari internal Keraton dan rakyat Yogyakarta karena dianggap terlalu patuh kepada Belanda.

Pada saat itu juga Hamengkubuwono V juga selalu berhadapan dengan adik-adiknya yang ingin mengambil alih takhtanya. Ditengah kondisi politik yang sulit, Hamengkubuwono V mencari hiburan dalam cinta. Oleh karena itu ia memiliki banyak selir tetapi selir yang paling disayang yaitu selir ke 5 yang bernama Kanjeng Mas Hemawati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930//kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181613//menteri_kebudayaan_ri_fadli_zon-akqd_large.jpg
Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Rampung, Masuk Tahap Editing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860//viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179705//sejarah-CucB_large.jpg
5 Tokoh Sumpah Pemuda dan Kisah Perjuangannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement