Usulan Debat Capres-Cawapres Gunakan Bahasa Inggris, Hasto: Mereka Lupa Sumpah Pemuda

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung usulan debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dengan menggunakan Bahasa Inggris, yang diusulkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan para pemuda, Hasto menganggap TKN lupa akan sejarah tersebut.

"Kita ini kan ada sumpah pemuda, mereka lupa itu dengan sumpah pemuda," ucap Hasto di Gedung High End, Komplek MNC, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Dia menegaskan, bangsa ini telah memiliki bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia. Semangat mempersatukan bangsa itu telah lahir saat pembacaan ikrar sumpah pemuda.