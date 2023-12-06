Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Milenial dan Gen Z, Ganjar Dipuji sebagai Pemimpin Peduli Anak Muda

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |15:58 WIB
Bertemu Milenial dan Gen Z, Ganjar Dipuji sebagai Pemimpin Peduli Anak Muda
BALIKPAPAN – Kalangan milenial dan Gen Z di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, terlihat antusias ngobrol bareng Calon Presiden Nomor Urut 3 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Ratusan anak muda berbondong-bondong menyambangi Hobbies Coffe & Lounge, pada Selasa (5/12/2023) malam untuk berbagi kisah, karena mereka meyakini Ganjar adalah figur yang mampu mewujudkan keinginan milenial serta Gen Z. Mereka juga memuji Gubernur Jawa Tengah dua periode itu sebagai pemimpin yang peduli anak muda.

“Melihat bagaimana pembawaan Pak Ganjar saat ini, saya sepenuhnya yakin Pak Ganjar mampu mewujudkan keinginan kaum milenial dan Gen Z,” ungkap salah seorang milenial bernama Sania.

Sania menilai sejauh ini hanya Ganjar sebagai capres yang dekat dengan kalangan milenial dan Gen Z. Terbukti, dari beberapa lawatan ke beberapa daerah, capres berambut putih ini selalu mendengarkan keluh kesah mereka.

“Iya, deket banget. Cara Pak Ganjar mengobrol cocok dengan anak muda dan kalangan yang tua,” ucap Sania.

Dia berharap, jika kelak Ganjar terpilih menjadi Presiden bisa memberikan ruang kepada anak muda. “Semoga Generasi milenial sekarang ini bisa didengar suaranya dan kepemimpinannya nanti bisa menyesuaikan perkembangan zaman,” tutur Sania.

Senada dengan Sania, milenial bernama Jemi, menganggap Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang bisa menarik perhatian anak muda karena ide-idenya.

“Ide Pak Ganjar untuk milenial sejalan banget, Pak Ganjar sangat memahami pemikiran milenial yang ada di Indonesia,” ujar Jemi.

