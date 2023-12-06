Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kesultanan Kutai Kartanegara Mohon Ganjar Anggarkan Dana untuk Kerajaan Nusantara

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:12 WIB
Kesultanan Kutai Kartanegara Mohon Ganjar Anggarkan Dana untuk Kerajaan Nusantara
A
A
A

KUTAI KARTANEGARA - Kunjungan Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo di Kalimantan Timur pada Rabu kali ini diagendakan di Kutai Kartanegara. Ganjar menemui keluarga kesultanan Kutai Kartanegara yang terletak di Kedaton Kesultanan di Panji, Tenggarong.

Dalam pertemuannya, Ganjar didukung serta didoakan oleh kesultanan Kutai Kartanegara agar dipastikan terpilih sebagai Presiden ke-delapan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Kesultanan Kutai Kartanegara memohon kepada Ganjar agar menganggarkan dana untuk kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara.

"Dengan segala hormat kami mohon agar kiranya ketika bapak memipin negeri ini untuk diterbitkan Perpres untuk alokasi anggaran bagi kesultanan-kesultanan sah yang berada di Nusantara ini," ucap juru bicara Kesultanan Kutai Kartanegara, Pangeran Notonegoro, dalam sambutannya.

Pangeran Notonegoro menjelaskan, anggaran dana bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara, dinilai penting guna sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan budaya khas masing-masing kerajaan.

"Sehingga kami dalam mempertahankan adat, adab, seni dan budaya di masing-masing kesultanan di Nusantara terus terjaga," lanjut Notonegoro.

Dalam penyampaiannya, Notonegoro menyebutkan contoh bagaimana pemerintah Jepang mempertahankan budaya dan tradisinya hingga di zaman modern seperti saat ini. Baginya, Jepang telah berhasil mempertahankan nilai-nilai dasar kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dewasa ini.

"Oleh karena itu, Kabupaten Kutai Kartanegara tempat beradanya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, kerajaan tertua di Indonesia, jangan dilupakan," ucap Notonegoro.

